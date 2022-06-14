الملك يؤكد ضرورة أن يشعر المواطنون وسكان العاصمة بجودة خدمات الامانة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة أن يشعر المواطنون وسكان العاصمة بجودة الخدمات المقدمة من أمانة عمان الكبرى، مثمناً جهود العاملين فيها بمختلف مواقعهم.



ولفت جلالته، خلال زيارته أمانة عمان يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية التوسع في الحدائق العامة، والتركيز على مشاريع إعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتعميمها على باقي المحافظات.



واطلع جلالة الملك، خلال لقائه بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمين عمان وأعضاء مجلسها ومديريها التنفيذيين، على استراتيجية أمانة عمان الكبرى للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أهمية تنفيذها بطريقة يلمس المواطن أثرها الإيجابي .

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