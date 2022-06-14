الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

وزير الزراعة : لا استيراد للتفاح بعد منتصف تموز

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري

اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ورابطة علماء الأردن

مديرية شباب المفرق تنفذ عدة نشاطات هادفة

اعتماد أول مركز لليقظة الدوائية بإقليم الشمال في مستشفى الملك المؤسس

جلسة حوارية في المفرق عن الفرص والتحديات التنموية

إطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

اختتام دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية والرقمية

بحث الاستعدادات اللازمة في البلقاء لعقد امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 14-06-2022 04:26 م

الملك يؤكد ضرورة أن يشعر المواطنون وسكان العاصمة بجودة خدمات الامانة

6202214135612442784985


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة أن يشعر المواطنون وسكان العاصمة بجودة الخدمات المقدمة من أمانة عمان الكبرى، مثمناً جهود العاملين فيها بمختلف مواقعهم.

ولفت جلالته، خلال زيارته أمانة عمان يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية التوسع في الحدائق العامة، والتركيز على مشاريع إعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتعميمها على باقي المحافظات.

واطلع جلالة الملك، خلال لقائه بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمين عمان وأعضاء مجلسها ومديريها التنفيذيين، على استراتيجية أمانة عمان الكبرى للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أهمية تنفيذها بطريقة يلمس المواطن أثرها الإيجابي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
apple-1-25-1-2021

وزير الزراعة : لا استيراد للتفاح بعد منتصف تموز

f

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري

6202213173512764244792

اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ورابطة علماء الأردن

w

مديرية شباب المفرق تنفذ عدة نشاطات هادفة

5202222174347194411545

اعتماد أول مركز لليقظة الدوائية بإقليم الشمال في مستشفى الملك المؤسس

ee

جلسة حوارية في المفرق عن الفرص والتحديات التنموية

أخبار متعلقة
99708

ورشة توعوية حول التنمر الإلكتروني في مركز شابات جبل عمان

الملك-1

الملك يوعز بنقل الطفل هارون للعلاج خارج البلاد على نفقته الخاصة

1653572404157

مبادرة مدرستي تنظم ملتقى جيرة لمعلمين المدارس

78326235517

أمانة عمان: احتفال وطني كبير بعيد الاستقلال بالمدرج الروماني

2

ولي العهد: في حضرة الملك - صور

w

قطر تضيء عدداً من أبراجها بعلم الأردن