الملك يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة بالشهر الفضيل

الوكيل الاخباري - تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مع قادة دول شقيقة، خلال اتصالات هاتفية جرت، اليوم الأربعاء.



فقد تبادل جلالته التهاني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما تبادل جلالة الملك التهاني مع سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

اضافة اعلان