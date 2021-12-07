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الثلاثاء، 07-12-2021 05:31 م

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

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 الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن منطقة الغمر لها مكانة خاصة، وغالية على قلوب الأردنيين جميعا، قائلا: "فلنجعل منها قصة نجاح أردنية ونموذجا لمشاريع زراعية مماثلة في ربوع الوطن".

ولفت جلالته، خلال تفقده اليوم الثلاثاء مشروعا زراعيا كبيرا تنفذه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بمنطقة الغمر جنوبي المملكة، إلى ضرورة أن يستفيد المزارعون من مثل هذه المشاريع المتنوعة، وأن تكون مصدر دعم لهم وليس مصدر منافسة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي، كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابيا على المواطن ويعزز الأمن الغذائي في المملكة، مشيرا إلى أهمية التركيز على زراعة أصناف جديدة في وادي الأردن، يكون لها قيمة مضافة للقطاع الزراعي وللاقتصاد الوطني.

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وعبر جلالته عن اعتزازه بدور القوات المسلحة الأردنية في تنفيذ المشاريع الزراعية التنموية.

واستمع جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من مدير عام الشركة الألفية للاستثمارات الزراعية المقدم المتقاعد علي عصفور حول المشروع الزراعي الذي باشرت القوات المسلحة الأردنية بإنشائه في الربع الأول من العام الحالي في إطار دورها التنموي.

 

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