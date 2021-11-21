الملك يفتتح مباني مجموعة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء

الوكيل الاخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، مباني مجموعة حمزة بن عبد المطلب "سيد الشهداء"، التابعة لقيادة الحرس الملكي الخاص.



وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد الحرس الملكي الخاص.



وأعرب جلالة الملك، خلال لقائه عدداً من ضباط الحرس الملكي، عن اعتزازه بمستوى الجاهزية وبالمعنويات العالية التي تتمتع بها مرتباته.

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