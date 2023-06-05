الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

ختام بطولة مئوية الدولة بجامعة اليرموك

تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

مسلحون أوكرانيون يقصفون مدرسة في مقاطعة زابوروجيه

الإثنين، 05-06-2023 03:47 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

2eb27b90d8338ac53026f5b15a465d47


الوكيل الإخباري- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.اضافة اعلان


فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية اليمنية الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالكريم بحة، والسفير غير المقيم لجمهورية كوسفو أغون فرينيزي، والسفير غير المقيم لجمهورية مالي بوبكار دياللو.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية البرتغال روي ألبرتو مانوبيلا تيرينو، والسفير غير المقيم لجمهورية سلوفينيا ساسو بودليسنيك، والسفير غير المقيم لجمهورية منغوليا بولغان إينكتوفشين، والسفير غير المقيم لجمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية سوشيل كومار لامسال.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

520232416411148605060

بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

62023391723710237119

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

w

بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

4202315225953622380562

التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

1202331141257725602689

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

أخبار متعلقة
1683823567521

الحنيفات يترأس اجتماع لجنة ممثلي الدول الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون