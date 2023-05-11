الحنيفات يترأس اجتماع لجنة ممثلي الدول الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون

الوكيل الاخباري - ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس الدولي للزيتون، عبر تقنية التواصل عن بعد اليوم الخميس، اجتماع اللجنة لممثلي الدول الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون المخصص لغايات دراسة الطلبات المقدمة لشغل منصب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، حيث ضم الحضور سفراء من الدول الأعضاء وممثلي الدول الأعضاء في المجلس.



وأكد الحنيفات أهمية الدور الذي يقدمه المجلس الدولي للزيتون للدول ولجميع دول العالم بتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون، لافتًا إلى أهمية التوافق في اتخاذ القرارات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الدولي.

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