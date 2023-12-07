الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 07-12-2023 10:15 م

الملك يتلقى اتصالا من بايدن

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الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، لافتا إلى أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق وبذل الجهود لإنهاء الحرب والوصول إلى السلام.

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وتناول الاتصال الذي جرى، الخميس، بحث ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى غزة دون تأخير، منبها جلالته إلى الوضع الإنساني الذي سيزداد تدهورا إذا ما استمرت العمليات العسكرية.


وجدد جلالة الملك رفضه لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، أو محاولات إعادة احتلال أي جزء من القطاع.


كما حذر جلالته من أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، اللتين تشكلان معا الدولة الفلسطينية الواحدة.

 

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