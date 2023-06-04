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الأحد، 04-06-2023 07:54 م

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة وصديقة، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسمو الأميرة رجوةُ الحسين.
 
وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك بهذه المناسبة، سائلين المولى العلي القدير أن يبارك لسمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوةُ الحسين، وأن يجمع بينهما في الخير ويغمرهما بالرحمة والمودة والسعادة.
 
كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة.

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