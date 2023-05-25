الملك يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال الـ77 في قصر رغدان

الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، محاطا بالموكب الأحمر إلى قصر رغدان العامر حيث تقام فعالية الاحتفال بعيد الاستقلال الـ77.



وأطلقت المدفعية 21 طلقة، معلنة وصول جلالة الملك، متوسطا الموكب الأحمر.



وكان في استقبال جلالته سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي.



وعزف لدى وصول جلالته، السلام الملكي.

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