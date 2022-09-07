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الأربعاء، 07-09-2022 05:39 م

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

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الوكيل الاخباري - تفقد جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، خلال زيارة لمدينة السلط رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مشروعين رياديين تلقيا الدعم من مؤسسة إعمار السلط.

فقد زار جلالة الملك مشروع "سالتوس" لصناعة الفخار والخزف، الذي تأسس عام 2009 بدعم من مؤسسة إعمار السلط، ويوفر تجربة جاذبة للسياح.

كما زار جلالته "بيت جرير الأدهم للضيافة"، وهو أحد بيوت السلط التراثية القديمة المعتمد ضمن مسار درب الأردن، وقد بُني عام 1891.

وأسهمت مؤسسة إعمار السلط في ترميم البيت الذي تديره سيدة من المجتمع المحلي، ليصبح موقعا لاستقبال السياح وتقديم المأكولات الشعبية.

وخلال زيارة إلى مؤسسة إعمار السلط، استمع جلالة الملك إلى إيجاز من نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ماهر أبو السمن حول مشاريعها للحفاظ على إرث المدينة، والتي جرى إدراجها على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ورافق جلالته رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

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