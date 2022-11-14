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الإثنين، 14-11-2022 03:37 م

الملك يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على جاهزيتها

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الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مديرية الدفاع المدني، واطلع على مستوى جاهزيتها في التعامل مع مختلف الحوادث.
 
واستمع جلالته، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم جابر، عرض خلاله أهم الخطط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني، ومشروعات التطوير الهادفة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
كما اطلع جلالة الملك، خلال لقائه عددا من ضباط مديرية الدفاع المدني، على مشروع تطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية، والذي تم استحداثه في الدفاع المدني لتمكين المسعف في الميدان من نقل البيانات الطبية إلى غرف العمليات الرئيسة وأقسام الطوارئ، للحصول على الاستشارات الطبية المباشرة، وتهيئة الرعاية الطبية قبل الوصول للمستشفى.
 
وأشاد جلالته بالمستوى الذي وصلت إليه مديرية الدفاع المدني، والأداء المتميز لمنتسبيها في الاستجابة للحوادث الطارئة وإدارتها بجاهزية أسهمت في الحد من الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات.
 
وأكد جلالة الملك أهمية مواكبة التطور الحاصل في أنظمة الحماية المدنية ومواصلة الاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة، والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لا سيما في فصل الشتاء .
 
من جانبه، أكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على تعزيز منظومة الحماية المدنية، وتوفير جميع الإمكانيات الكفيلة ببناء قدرات العاملين في المديرية، والارتقاء بها وفقا لأفضل المعايير والمستويات خدمة للمواطنين.
 
واستعرض جلالته، خلال الزيارة، الآليات والمعدات المتطورة المستخدمة في عمليات الدفاع المدني، والتي أدخلت حديثا إلى الخدمة في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء والفرق المتخصصة مثل فريق التعامل مع المواد الخطرة، وفريق الإنقاذ الدولي.
 
وحضر اللقاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.

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