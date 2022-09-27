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الثلاثاء، 27-09-2022 09:40 ص

الملك يشارك في الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

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الوكيل الإخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

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وقُتل آبي، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، برصاص مهاجم قبل أسبوعين في تجمع انتخابي.


وأقيمت الجنازة في نيبون بودوكان، وهي صالة بنيت في الأساس لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 1964 ثم أصبحت مكانا شهيرا لإقامة الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية، كما تقام فيها المراسم التذكارية لقتلى الحرب العالمية الثانية في الثالث من آب/أغسطس كل عام.


وحضر آلاف الأشخاص الثلاثاء، مرور موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل الجمعة، من أمام مقرات تحمل قيمة رمزية في طوكيو بعد إقامة مراسم الجنازة.


 




 

 


 

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