السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

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السبت، 21-11-2020 08:09 ص

تلبية دعوة من خادم الحرمين الشريفين

الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

الملك
الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، كضيف شرف، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. 

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وتنعقد القمة افتراضياً يومي 21-22 من الشهر الحالي، في إطار الجهود الدؤوبة لمجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام، في حماية الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا. 
وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات، ويمثلون دولاً متقدمة ونامية. 


وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. 


وتضم مجموعة العشرين، دول المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

 

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