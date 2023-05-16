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الثلاثاء، 16-05-2023 06:07 م

الملك يطلع على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالثلث الأول

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الوكيل الاخباري - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وحث جلالة الملك في الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني، وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات.

ولفت جلالته إلى ضرورة معالجة أية تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ الرؤية، مشددا على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية وضع مؤشرات قياس واضحة للمبادرات والأولويات والإسراع في تنفيذها، بما يُمكّن من قياس أثرها واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

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