الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى السيسي

تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 4%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

الخصاونة: الحكومة سترفع إلى الملك برنامج أولويات عملها في المجال الاقتصادي قريباً

ضبط حدث يقود 'جرافة' في عمان

ضبط حدث يقود 'جرافة' في عمان

الإثنين، 26-07-2021 04:51 م

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

الملك-يجري-اتصال


الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الإثنين، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.اضافة اعلان


واطمان جلالة الملك على صحة سموه، متمنيا له موفور الصحة العافية، وللكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار، مؤكدا جلالته عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات كافة.

وتناول الاتصال الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، حيث جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211318442629169916

تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

1 (3)

الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

كورونا 2

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 4%

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1-1379769

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

7202125131619802363412

الخصاونة: الحكومة سترفع إلى الملك برنامج أولويات عملها في المجال الاقتصادي قريباً

أخبار متعلقة
s

الملك يبدأ زيارة عمل إلى واشنطن الإثنين

w

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

download

شركات التخليص ونقل البضائع: لقاء الملك مع بايدن سينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية

الملك

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس القبرصي

4202124181750293730007

مندوبا عن الملك .. العضايلة يشارك بافتتاح قاعدة 3 يوليو

92019261073892083519

الملك يعود إلى أرض الوطن