الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الإثنين، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.واطمان جلالة الملك على صحة سموه، متمنيا له موفور الصحة العافية، وللكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار، مؤكدا جلالته عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات كافة.وتناول الاتصال الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، حيث جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.