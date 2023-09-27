الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاربعاء الموافق 27-9-2023 بالمرحومة الحاجة نجلاء عزمي ميقاتي (ام علي) زوجة عصام محمد علي بدير وشقيقة نجيب ميقاتي.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته.