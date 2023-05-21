الملك يعزي عشيرة الزيود

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزيود/قبيلة بني حسن بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة فضا سلامه سلمان المعلا الزيود زوجة الكاتب الاستاذ محمود الزيودي ووالدة نزار والعقيد عبدالسلام وغالب وزين العابدين والعقيد يزن.



وأعرب العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا وامام الحضرة الهاشمية الشيخ احمد الخلايلة تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

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