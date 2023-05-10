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الأربعاء، 10-05-2023 08:57 م

مديرية الأمن العام تحتفل بمرور 102 عام على تأسيسها

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الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم، في قيادة مجموعة مراسم الأمن العام، احتفال المديرية بمناسبة مرور مئة عام واثنين على ذكرى تأسيسها .

وقال مدير الأمن العام إنّ هذه المناسبة تجسّد مسيرة عطاء تجاوزت مئة عام من البذل والتضحية منذ انطلاقها في العام 1921 م ، مضت فيها مديرية الأمن العام في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة وتحت رعايتها، لتشكّل ركيزة في بناء المجتمع ونهضة الوطن بجهود صادقة لخدمة هذا الحمى الهاشمي الطهور . 

وأشار اللواء المعايطة، إلى أن الدعم الموصول من لدن القيادة الهاشمية لمديرية الأمن العام على  مدار عقود متواصلة ، أسهم في تعزيز قدراتها، حتى غدت المديرية أنموذجا أمنيا متميزاً في إنفاذ القانون وخدمة الإنسان الأردني، والحفاظ على المبادئ الوطنية الراسخة . 

وتضمّن الاحتفال عروضاً قدّمتها مجموعة المراسم ممثلة بوحدات الفرسان والهجّانة وموسيقات الأمن العام، وجسّدت عراقة التاريخ وقيم الفروسية والنّخوة الأصيلة التي قامت عليها مديرية الأمن العام وحملها منتسبوها جيلاً بعد جيل .

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