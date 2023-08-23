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الأربعاء، 23-08-2023 10:20 م

الملك يعزي عشيرتي الشنيكات والعوامرة

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الوكيل الاخباري-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني  وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم   رئيس  الديوان الملكي الهاشمي  يوسف حسن العيسوي  واجب العزاء  اليوم الاربعاء  لعشيرة   الشنيكات بوفاة المرحومه جميلة سليمان الفلاح الشنيكات (ام بسام ) شقيقة النائب والوزير الأسبق الدكتور مصطفى الشنيكات ولعشيرة العوامرة الزيادات  بوفاة المرحوم محمد نوري العوامرة الزيادات (ابو نور) شقيق الوزير   الدكتور احمد الزيادات .اضافة اعلان


ونقل العيسوي،  خلال زيارته لذوي الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو  ولي العهد  سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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