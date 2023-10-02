الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاثنين الموافق 2-10-2023 بالمرحومة صيته نواف حسين الشهاب الياصجين (ام يحيى) زوجة محمد منصور الشهاب الياصجين بمحافظة البلقاء.



كما قدم التعازي بوفاة المرحوم الحاج فواز أحمد محمود الجبره المزرعاوي (ابو أحمد ).



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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