الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

مطالبة بتخصيص مقاعد الطب للطلبة المعيدين

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

وزير الداخلية يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

الإثنين، 02-10-2023 06:34 م

الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

1020231192747700426779


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاثنين الموافق 2-10-2023 بالمرحومة صيته نواف حسين الشهاب الياصجين (ام يحيى) زوجة محمد منصور الشهاب الياصجين بمحافظة البلقاء. 

كما قدم التعازي بوفاة المرحوم الحاج فواز أحمد محمود الجبره المزرعاوي (ابو أحمد ).

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة  الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

1

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

5

وزير الداخلية يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

8

حوارية في إربد حول قانوني السير والجرائم الإلكترونية

8202226141222914579307

88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

5

الأمانة تنظم ورشة بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

أخبار متعلقة
9202319184023405964027

الملك يعزي عشيرتي الزعبي والنعيمات

1

العيسوي يلتقي وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان)

العيسوي

العيسوي يلتقي وفدا من نادي الحسين اربد في الديوان الملكي

92023132104464431159

الملك يعزي 5 عشائر اردنية

9202313163144970003470

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

820232614613443196961

الملك يعزي عشيرة الصوراني