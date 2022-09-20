الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 08:32 م

الملك يلتقي الرئيس البولندي ويؤكد أهمية توسيع التعاون الثنائي

1b28ec44-جامعة-البترا-تتمنى-الشفاء-العاجل-لحضرة-صاحب-الجلالة-الملك-عبد-الله-الثاني-ابن-الحسين-المعظم-حفظه-الله-ورعاه


الوكيل الاخباري -  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم الثلاثاء، الرئيس البولندي أندريه دودا.

وتناول اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، آليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدفاعية، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد جلالة الملك أهمية توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والمياه والأمن الغذائي، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

ولفت جلالته إلى ضرورة دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، مشيدا بمواقف بولندا بهذا الخصوص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

الدفاع المدني 4

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

www

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

وزارة الصحة

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

w

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

w

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

أخبار متعلقة
1

الملك يعزي نظيره البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

920227145613855566327

بلدية السلط : الملك وجه بأن يكون للبلديات دور ريادي في قيادة التنمية

w

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

download

الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

00

بتوجيهات ملكية.. إرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة إلى الباكستان

63174b6748d30

الملك يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية إليزابيث تراس