الملك يلتقي الرئيس البولندي ويؤكد أهمية توسيع التعاون الثنائي

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم الثلاثاء، الرئيس البولندي أندريه دودا.



وتناول اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، آليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدفاعية، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.



وأكد جلالة الملك أهمية توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والمياه والأمن الغذائي، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة في أوكرانيا.



ولفت جلالته إلى ضرورة دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، مشيدا بمواقف بولندا بهذا الخصوص.

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