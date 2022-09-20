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الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 09:58 م

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

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الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في نيويورك، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات التاريخية المتينة بين الأردن والعراق.

وجدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره ومواصلة مسيرته في التقدم.

ولفت جلالة الملك إلى دور العراق المحوري في المنطقة، مشيداً بجهود الكاظمي في دعم مساعي الحوار الوطني.

وتم التأكيد على أهمية إدامة التنسيق والتشاور، والحرص على المضي قدما في المشاريع بين البلدين، والتعاون الثلاثي مع مصر.

كما تم بحث تعزيز الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولي.

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