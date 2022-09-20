الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أومبالو.



وبحث جلالته، خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، سبل تعزيز علاقات الأردن مع البلدان الثلاثة.



كما تم التطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية العمل لإيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم.



وجرى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على الطاقة والأمن الغذائي.



وحضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللقاءين مع الرئيس الصومالي والرئيس الكازاخستاني.

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