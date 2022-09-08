اطلاق مرصد قياس الانفاق الاجتماعي العام في الاردن

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والمالية، الخميس، مرصد الإنفاق الاجتماعي للأردن الذي طورته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا) بالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات العامة.

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وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط، يعد المرصد أداة لتحديد خيارات تخصيص الميزانية والإنفاق العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ويعتبر الأردن الأول في المنطقة العربية الذي يطلق هذه الأداة، والتي ستسهم في تحسين عملية رصد الإنفاق الاجتماعي وإدارته، ورفع كفاءة الميزانية العامة وفعاليتها.





