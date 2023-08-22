الملك يلتقي عددا من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة أن تستفيد محافظة عجلون من الميزات التي تزخر بها، خاصة في المجالين السياحي والزراعي.



ولفت جلالته، خلال لقائه في عجلون اليوم الثلاثاء عددا من وجهاء وأبناء وبنات المحافظة، إلى أن مشروع التليفريك بداية جيدة لتطوير المنتج السياحي، مبينا أهمية ربطه مع المواقع السياحية الأخرى.



وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية المخطط الشمولي الذي وضعته الحكومة للمحافظة.



سياسيا، جدد جلالته الالتزام بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون أي تراجع، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتطرق جلالة الملك إلى آخر التطورات في الإقليم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ جدد جلالته التأكيد على دور المملكة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.



وقال جلالته إن موقف الأردن واضح في دعم الأشقاء الفلسطينيين، معتبرا أن دعم فلسطين والقدس "واجب علينا جميعا".



وأكد المتحدثون دعمهم لجهود جلالة الملك ومواقفه على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، كما عرضوا جملة من مطالب المحافظة تناولت قطاعات التنمية والسياحة والزراعة والصحة والمشاريع الإنتاجية.



وأعرب العميد المتقاعد محمود القضاة عن تقديره لمواقف جلالة الملك على جميع الأصعدة، ما جعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة، مثمنا مساعي جلالته في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

اضافة اعلان



وتحدث عن جهود جلالة الملك ومكارمه على مدار 24 عاما من عهده الميمون، مقدرا دعم جلالته الموصول لإخوانه العسكريين العاملين والمتقاعدين.