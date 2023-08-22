الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

أول تحرك إثيوبي بعد مزاعم بقتل حرس الحدود السعودي لمهاجرين

الملك يلتقي عددا من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون

ذيبان ترحب بحزب الاتحاد الوطني الأردني ضمن لقاء استقطابي موسع

الكشف عن سبب انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

المقبولون بالمعهد القضائي الأردني - أسماء

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ارتفاع الدينار الأردني أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني في 2022

حادث سير في شارع الاردن - صور

الملك يزور تلفريك عجلون - فيديو

الثلاثاء، 22-08-2023 05:20 م

الملك يلتقي عددا من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون

الملك 10


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة أن تستفيد محافظة عجلون من الميزات التي تزخر بها، خاصة في المجالين السياحي والزراعي.

ولفت جلالته، خلال لقائه في عجلون اليوم الثلاثاء عددا من وجهاء وأبناء وبنات المحافظة، إلى أن مشروع التليفريك بداية جيدة لتطوير المنتج السياحي، مبينا أهمية ربطه مع المواقع السياحية الأخرى.

وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية المخطط الشمولي الذي وضعته الحكومة للمحافظة.

سياسيا، جدد جلالته الالتزام بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون أي تراجع، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق جلالة الملك إلى آخر التطورات في الإقليم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ جدد جلالته التأكيد على دور المملكة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وقال جلالته إن موقف الأردن واضح في دعم الأشقاء الفلسطينيين، معتبرا أن دعم فلسطين والقدس "واجب علينا جميعا".

وأكد المتحدثون دعمهم لجهود جلالة الملك ومواقفه على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، كما عرضوا جملة من مطالب المحافظة تناولت قطاعات التنمية والسياحة والزراعة والصحة والمشاريع الإنتاجية.

وأعرب العميد المتقاعد محمود القضاة عن تقديره لمواقف جلالة الملك على جميع الأصعدة، ما جعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة، مثمنا مساعي جلالته في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

اضافة اعلان


وتحدث عن جهود جلالة الملك ومكارمه على مدار 24 عاما من عهده الميمون، مقدرا دعم جلالته الموصول لإخوانه العسكريين العاملين والمتقاعدين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232292932821087894

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

4

ذيبان ترحب بحزب الاتحاد الوطني الأردني ضمن لقاء استقطابي موسع

rrrrrrr

الكشف عن سبب انقطاع المياه عن مدينة العقبة لعدة ساعات

368458843_636669235263282_3499476598770337841_n

إعلان هام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية للمواطنين

WhatsApp Image 2023-08-22 at 16.47.58 (1)

هميسات: فخورون بزيارة جلالة الملك وولي العهد لتلفريك عجلون

1692709593271

البلقاء: جلسة تشاورية حول التحديث الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للمرأة

أخبار متعلقة
الملك

الملك يزور تلفريك عجلون - فيديو

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

وفاة طالبة بالصف الأول ثانوي والتربية تنعاها

1691161564816

مؤتمر النظام الصحي في الأردن واقع وتطلعات يواصل فعالياته

1691161047041 (1)

120 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

6202313222034632927157

الملك يعزي عشيرة العدوان

520231117235418096285

ورشة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك المؤسس