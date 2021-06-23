الأربعاء 23-06-2021
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الأربعاء، 23-06-2021 05:46 م

الملك يلتقي ممثلين عن قطاع خدمات الاسناد المحلي

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الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه ممثلين عن قطاع خدمات الإسناد المحلي، إلى توسيع نطاق عمله، وزيادة قدرته على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.اضافة اعلان


ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، إلى فرص العمل التي يوفرها قطاع خدمات الإسناد المحلي لأبناء المحافظات، وتسهيله العمل من المنزل وتمكين المرأة.

وساهم القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات خارجية وتوفير نحو 8 آلاف فرصة عمل، ويهدف إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور قطاع خدمات الإسناد المحلي في توفير الوقت والجهد على الشركات والمؤسسات، إضافة إلى دوره في زيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات للأردن، ونقل المعرفة.

ويوفر القطاع خدمات تنفيذ جزء من أعمال الشركات أو المؤسسات المتعاقدة بالنيابة عنها، مثل خدمات مراكز الاتصال التي تستقبل استفسارات وملاحظات الزبائن، كما أنه ساهم في حل مشكلة إدخال البيانات خلال جائحة "كورونا".

 




 

 


 

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