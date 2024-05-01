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الأربعاء، 01-05-2024 08:42 ص

الضمان: نحو 15 ألف إصابة عمل في عام وثلاثة أشهر

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن عدد الإصابات المسجلة لدى المؤسسة في الفترة بين 1/ 1/ 2023  ولغاية 31/ 3/ 2024، بلغت (24350) إصابة في مختلف القطاعات اعتمد منها (15258) إصابة عمل.

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وقال المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" إن نسبة اعتماد إصابات العمل بلغ (63%) من إجمالي الحوادث المسجلة في حين 37% من العدد ليست اصابة عمل .


وأضاف أنه بلغ عدد إصابات العمل تراكميا منذ نشأة المؤسسة حوالي 611881 إصابة.


وبين  أن قيمة نفقات الإصابات المذكورة بلغت نحو 165 مليون و 427 ألف و 311 دينارا مشيرا إلى ان المبلغ المذكور يساوي رواتب شهر ونصف من رواتب المتقاعدين .


وأشار إلى أن قيمة نفقات الإصابات المذكورة يعتبر غير ضخم موضحا أنه يوجد فائض مالي بصندوق الإصابات.

 




 

 


 

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