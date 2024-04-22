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الإثنين، 22-04-2024 03:36 م

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

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الوكيل الإخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى محافظة مأدبا اليوم الاثنين، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

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وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:


• الشيخ خالد سليمان بن طريف.
• سليمان عواد أبو غيث.
• الدكتور رياض جريس اليعقوب.
• الدكتور جهاد سلامة المليطي.
• سامر سالم الطوال، وتسلمها شقيقه مجدي الطوال.
• حليمة فلاح المعايعة.
• مأدبا سيتي مول، وتسلمها مالك المول محمد الشوابكة.
• مصنع ماس الصافي، وتسلمها نائب الرئيس التنفيذي هاني المحارمة.
• حران عطية القيسي.
• الدكتورة أسرار مصبح القبيلات.
• فواز عبدالرحمن الأزايدة.
• مهند حمد السيوف.
• وائل نايف الدبس.
• يزيد وصفي الخروب.
• جوهرة الأردن للفسيفساء، وتسلمها أنس بني هاني.
• رعد خضر ذيبان.
• عبدالله عبدالحافظ البريزات.
• مطعم حارة جدودنا، وتسلمها وضاح جميعان.
• جمعية بني حميدة للنسيج، وتسلمتها رئيسة الجمعية أمل القعايدة.
• حازم يوسف الفقهاء.
• انتصار حسين حرب.
• مشروع تربية أسماك الوالة، وتسلمها راكان الحيصة.
• نادي مأدبا للفروسية، وتسلمها رئيس النادي الدكتور عبدالحفيظ أبو وندي.
• مؤسسة شباب 42، وتسلمها هاشم المصاروة.
• جمعية وسام العطاء الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية سناء الدعامسة.

 




 

 


 

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