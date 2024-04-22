الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

الوكيل الإخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى محافظة مأدبا اليوم الاثنين، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

اضافة اعلان

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:



• الشيخ خالد سليمان بن طريف.

• سليمان عواد أبو غيث.

• الدكتور رياض جريس اليعقوب.

• الدكتور جهاد سلامة المليطي.

• سامر سالم الطوال، وتسلمها شقيقه مجدي الطوال.

• حليمة فلاح المعايعة.

• مأدبا سيتي مول، وتسلمها مالك المول محمد الشوابكة.

• مصنع ماس الصافي، وتسلمها نائب الرئيس التنفيذي هاني المحارمة.

• حران عطية القيسي.

• الدكتورة أسرار مصبح القبيلات.

• فواز عبدالرحمن الأزايدة.

• مهند حمد السيوف.

• وائل نايف الدبس.

• يزيد وصفي الخروب.

• جوهرة الأردن للفسيفساء، وتسلمها أنس بني هاني.

• رعد خضر ذيبان.

• عبدالله عبدالحافظ البريزات.

• مطعم حارة جدودنا، وتسلمها وضاح جميعان.

• جمعية بني حميدة للنسيج، وتسلمتها رئيسة الجمعية أمل القعايدة.

• حازم يوسف الفقهاء.

• انتصار حسين حرب.

• مشروع تربية أسماك الوالة، وتسلمها راكان الحيصة.

• نادي مأدبا للفروسية، وتسلمها رئيس النادي الدكتور عبدالحفيظ أبو وندي.

• مؤسسة شباب 42، وتسلمها هاشم المصاروة.

• جمعية وسام العطاء الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية سناء الدعامسة.