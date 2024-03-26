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الثلاثاء، 26-03-2024 04:51 م

الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد اليسرى في قضاء الظليل في محافظة الزرقاء.

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وقال الخلايلة، إن عمارة المساجد تؤشر على أمرين هما الإيمان، والرجولة، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في بناء هذا المسجد ليكون منارة وإشعاعا حضاريا يساهم في ترسيخ مفاهيم وقيم أخلاقية واجتماعية وإنسانية، إضافة إلى الجانب الدعوي والإيماني.


وأشار إلى أن النبي الكريم بدأ ببناء المسجد فور قدومه إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة، لأن المسجد هو الذي يعلم الدين وينظم السلوك، ويبني شخصية المسلم، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على دعم ورعاية المساجد وإعمارها.


وأكد مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن رؤية وزارة الأوقاف تقوم على التميز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات والتنمية المستدامة.


وأشاد مدير القضاء كمال القدومي، ورئيس البلدية نضال العوضات، بدور وزارة الأوقاف في رعاية وإعمار المساجد لتكون مركزًا للدعوة ونشر رسالة الإسلام الوسطي المعتدل، مثلما ثمنوا الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للمقدسات في القدس الشريف، ووقوفه الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم لنيل حقوقهم المشروعة.

 




 

 


 

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