الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على سمو الشيخ خليفة بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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