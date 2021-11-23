الملك يصل إلى أبوظبي

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وكان في مقدمة مستقبلي جلالتيهما، لدى وصولهما مطار البطين بالعاصمة أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.



كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

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