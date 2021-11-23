الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

الملك وولي عهد أبوظبي يشددان على العمل لتعزيز الشراكات التنموية

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الثلاثاء، 23-11-2021 11:56 ص

الملك يصل إلى أبوظبي

11202122152843941921214


الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالتيهما، لدى وصولهما مطار البطين بالعاصمة أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
18

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

421157_1_1628436662

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

0L5A9566

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

كورونا 7

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

كورونا 6

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

543cb83b-3225-420c-b618-800ef62dbe43

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

أخبار متعلقة
8202130164026441231000

الملك والملكة يغادران في زيارة للبحرين والإمارات

الملك 2

الملك يشارك في مؤتمر قمة المناخ في إسكتلندا الأحد

42013_large

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أسرة الفنان جميل عواد

e

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

w

الملك : ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تتطلب تكثيف الجهود

w

الملك يلتقي جونسون في لندن