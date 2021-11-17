الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى استقلال بلاده

الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك محمد السادس، بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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