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الجمعة، 29-07-2022 08:05 م

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

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الوكيل الإخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

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وقال الملك عبر تويتر: "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه الرحلة العطرة المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات. كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته".


 




 

 


 

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