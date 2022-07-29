الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

الوكيل الإخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.
وقال الملك عبر تويتر: "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه الرحلة العطرة المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات. كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته".
في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه الرحلة العطرة المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات. كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 29, 2022