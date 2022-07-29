الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

الوكيل الإخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

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وقال الملك عبر تويتر: "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه الرحلة العطرة المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات. كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته".