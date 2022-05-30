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الإثنين، 30-05-2022 06:52 م

الملك يهنئ ملكة بريطانيا بمناسبة الذكرى الـ 70 لجلوسها على العرش

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الوكيل الاخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى السبعين لجلوسها على العرش.

وأشار جلالة الملك، خلال مقابلة مع (بي. بي. سي.)، تم بثها اليوم الاثنين، إلى روابط الصداقة والمودة التي تجمع العائلتين المالكتين والشعبين الأردني والبريطاني، مؤكدا فخره بمستوى العلاقات الثنائية المميزة.

وأشاد جلالته بالأداء النموذجي والاستمرارية والثبات على المبادئ الذي اتسم به عهد الملكة إليزابيث الثانية خلال سبعين عاما سخرتها لخدمة وطنها وشعبها.

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