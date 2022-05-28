رئيس ديوان المحاسبة يعزي بوفاة والد الملكة

الوكيل الإخباري - تقدم رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد وأسرة ديوان المحاسبة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه والى جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله وأصحاب السمو الملكي الأمراء و آل الياسين الكرام بالمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله الدكتور فيصل صدقي الياسين والد جلالة الملكة رانيا العبدالله وجد أصحاب السمو الملكي ولي العهد الأمين الحسين بن عبد الله الثاني والأمير هاشم والأميرة إيمان والأميرة سلمى حفظهم الله .

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