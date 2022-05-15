افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للرعاية الصحية المتكاملة بموتة

الوكيل الإخباري -

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افتتح رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس أعمال المؤتمر العالمي للرعاية الصحية المتكاملة والذي نظمته كلية الطب في الجامعة بالتعاون مع منتدى البحوث المتحدة بريطانيا و بمشاركة خبراء وعلماء وأطباء من جامعات عربية وعالمية.وأشار الدكتور يوسف القسوس خلال رعايته أعمال المؤتمر إلى أنه يعكس الحرص على الارتقاء بمستوى بالمجال الطبي وتبادل الخبرات والمعارف العلمية وتحسين مخرجات التعليم.ولفت القسوس إلى تطور الخدمات والرعاية الطبية بالأردن وخاصة بمجال جراحة وعلاج القلب لافتا الى الدعم الكبير الذي قدمه الراحل جلالة الملك الحسين وتواصل رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم أفضل أشكال الرعاية للإنسان الأردني والعربي ضمن صروح طبية حققت سمعة عربية وعالمية.وبدوره استعرض رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان مراحل انطلاقة كلية الطب وتوسعها، بالكوادر والتجهيزات والخدمات خاصة المتعلقة بخدمة المجتمع المحلي من خلال الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحة باعتبار مستشفى الكرك الحكومي تعليمي بالإضافة إلى التوسع باختصاصات الطب المختلفة.ولفت عميد الكلية الدكتور سائد الضلاعين إلى أهداف المؤتمر والدول المشاركة به من مختلف دول العالم؛ لافتا الي ان عدد المشاركين به 21 باحث موزعه اعمالهم على 80 ورقة بحثية ضمن 30 جلسة علمية ومشاركة طلبة الكلية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية باعتبار الطب رسالة انسانية عالمية تهم الفرد والأسرة والمجتمع لتحصينهم ضد الأمراض والأوبئة.