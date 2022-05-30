الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عجلون : افتتاح المرحلة الثانية من مشروع أصوات من أجل الديموقراطية

احتراق مركبة على طريق إربد - عمان

الإفتاء : بيع تأشيرات الحج لا يجوز

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع جامعات يابانية

انطلاق برنامج مهاراتي بمركز شباب وشابات دير أبي سعيد

بني مصطفى: تنفيذ أجندة القرار 1325 بفعالية يتطلب توطينها بطريقة تناسب الدول

الملك يهنئ ملكة بريطانيا بمناسبة الذكرى الـ 70 لجلوسها على العرش

ورشة لعرض دراسة تقييم الأثر البيئي للإستراتيجية الوطنية للسياحة

بايدن : واشنطن لن تزود أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى روسيا

عزل موظف حكومي وحبس آخر بعد إدانتهم بالفساد

الإثنين، 30-05-2022 06:03 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحموري والبزايعة والخريسات والصوفي

f


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحموري بوفاة عصرية سعيد علي، والدة المهندس مأمون نواف الحموري، وإلى عشيرة البزايعة بوفاة فخري إسماعيل البزايعة، وإلى عشيرة الخريسات بوفاة حسان الموسى الخريسات، وإلى عشيرة الصوفي بوفاة صالحة محمود، زوجة القاضي العشائري عياد الصوفي.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202225215837254296814

عجلون : افتتاح المرحلة الثانية من مشروع أصوات من أجل الديموقراطية

1202128101636890815071

احتراق مركبة على طريق إربد - عمان

w

الإفتاء : بيع تأشيرات الحج لا يجوز

4202212234110784061023

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع جامعات يابانية

3202217201642975406536

انطلاق برنامج مهاراتي بمركز شباب وشابات دير أبي سعيد

g

بني مصطفى: تنفيذ أجندة القرار 1325 بفعالية يتطلب توطينها بطريقة تناسب الدول

أخبار متعلقة
520222616050764990960

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العمايرة والسبيلة وأبو غيدا

f

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصايغ والخوالدة والدباس والحجايا

9

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

520221218234977487723

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة التل

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البلاسمة

52022418526164414528

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل الصالح