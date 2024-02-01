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الخميس، 01-02-2024 04:42 م

رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان معالي صلاح أبو زيد - صور

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق صلاح أبوزيد.

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ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل أبوزيد، ولأسرة وذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

 





 

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