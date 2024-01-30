الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

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الثلاثاء، 30-01-2024 01:08 ص

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

الملك 10


الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، الذي يصادف يوم الثلاثاء، من قادة دول شقيقة وصديقة.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة لجلالة الملك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

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كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وثقتهم بقيادة جلالته لمسيرة التحديث والإنجاز، مثمنين مساعي جلالة الملك للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهوده في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة.

 

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