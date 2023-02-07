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الثلاثاء، 07-02-2023 12:06 م

المنخفض يرفع الطلب على المحروقات: 230 الف اسطوانة و50% زيادة سحوبات الكاز

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع حجم الطلب على المحروقات الخاصة بالتدفئة (الغاز والكاز والديزل )بشكل ملحوظ امس واليوم وبالتزامن مع عبور منخفض جوي شديد البرودة اجواء الأردن .

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الناطق باسم مصفاة البترول حيدر البشايرة قال لـ" الوكيل الاخباري" ان اسطوانات الغاز التي عبأتها مصفاة البترول يوم أمس الاثنين وصل إلى 230 ألف اسطوانة.
وتوقع البشايرة أن تصل كميات أسطوانات الغاز في محطات التعبئة الثلاث اليوم الثلاثاء الى  250 ألف أسطوانة ، مقارنة مع 189 ألف اسطوانة  تم تعبأتها يوم الاحد الماضي.


من جهته قال الخبير النفطي هاشم عقل إن الطلب على الكاز ارتفع يوم أمس الاثنين بنسبة 50% ، والديزل 30% ، متوقعاً أن يرتفع الطلب اكثر  اليوم وغدا، وحتى انتهاء المنخفض. 


وأكد عقل أن مخزون المملكة من المشتقات النفطية مخزون آمن و يغطي احتياجات المملكة لمدة تزيد على 60 يومًا يضاف اليها مخزون المحطات ومخزون الشركات التسويقية والذي يتجاوز 15 يومًا.

 




 

 


 

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