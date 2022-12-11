المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الأحد، عن بدء التحقق من عدادات صهاريج توزيع الغاز المنزلي المسال، حيث سيصار إلى التحقق الدوريّ والفجائي ومتابعة الشكاوى الواردة على هذه الصهاريج.

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وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إن هذه الخطوة جاءت ضمن سعي المؤسسة الدؤوب لتوسيع نطاقها الرّقابي في قطاع المقاييس والمحروقات بشكل خاصّ، مبيّنة أنّ الفرق التفتيشيّة تكثّف جولاتها وفقاً لخططها السنويّة، بالتزامن مع بداية فصل الشّتاء والأجواء الباردة التي تدفع إلى تزايد الطلب على المحروقات.



وأضافت المهندسة الزهير أن هذه الجولات المكثّفة ستشمل كافّة محافظات المملكة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، حيث سيتمّ التحقق من أسطوانات الغاز المنزليّ، وعدادات ومضخّات الوقود لدى المحطّات والصهاريج بالإضافة إلى التحقق من جودة المحروقات ومطابقتها للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عليها.



وفي هذا الصدد بيّنت المهندسة الزهير أن الكوادر التفتيشيّة نفذت زيارات فجائية ودوريّة لــ(1759) محطّة محروقات، تمّ خلالها التحقق من (7171) مضخّة وعدّاد، و(1148) صهريج وقود، كما تمّ فحص مئات العيّنات من الوقود مثل فحص الخلط بالماء، أو خلط نوعين من الوقود، أو غيرها من الفحوصات المتعلّقة بجودة المحروقات، مضيفةً أنّ المؤسسة أغلقت (5) محطّات وحجزت (5) صهاريج مخالفة وحوّلت المخالفين للقضاء لاتخاذ المقتضى القانونيّ بحقّهم.



وفي سياق متّصل أشارت المهندسة الزّهير إلى جهود المؤسسة في التفتيش والرّقابة على معبئي الغاز والمستودعات والموزعين ووكالات الغاز، حيث نفّذت (287) جولة تمّ خلالها التحقق من (6679) أسطوانة غاز منزليّ، وتمّ تحويل وكالة غاز إثر كشف تلاعبها بالأوزان.



وأهابت المهندسة الزهير بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات والرسائل التوعويّة التي تنشرها المؤسسة عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبدية استعداد المؤسسة لمتابعة الشكاوى الواردة من خلال هاتف ووتساب الشكاوى 065301243 أو صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيقونة الشكاوى على الموقع الإلكترونيّ www.jsmo.gov.jo ، أو عبر تطبيق "بخدمتكم".