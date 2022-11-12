الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري

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- صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك بأنّ كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب نكهات سجائر إلكترونية (جوس) بعدد (2850) عبوة، بالإضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية عدد (3150)، والتي تم ضبطها أثناء التفتيش الدقيق لشاحنة قادمة للمركز ومحملة (بالمواد الغذائية) المخبأة بطريقة فنية محكمة.من جانبه أشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بالجهود الكبيرة والكفاءة التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمميزة، مشيراً إلى أن دائرة الجمارك تعمل باستمرار لتحسين وتطوير أداء كوادرها العاملة في كافة المواقع ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، وتبذل كافة الجهود والطاقات لمكافحة التهريب والغش التجاري؛ لتحقيق أهداف الدائرة والتي من ضمنها حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من المواد المغشوشة والمقلّدة.يُشار إلى أن هذه الأنواع من السجائر غير مطابقة وغالبًا ما تكون مقلّدة ومغشوشة، بالتالي تحتاج إلى فحوصات مخبرية من قبل المواصفات والصحة والجهات المختصة لإحتوائها على مواد ضارة وسامة تؤثر على صحة وسلامة المواطن.