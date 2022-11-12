السبت 12-11-2022
الوكيل الاخباري

وفاة اثر انقلاب شاحنة في الزرقاء

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية وتفتتح مهرجان حرف لذوي الاعاقة

فوائد كثيرة لا تتوقعها للبرتقال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

عجلون: مطالب بتحسين البنى التحتية للطرق المؤدية إلى المشاريع السياحية

بوشة: لا نقبل العضوية بنقابة صالونات التجميل إلا بعد خبرة 4 سنوات

مدير الامن العام يلتقي السفير السوداني في عمَّان

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

عقوبات بديلة عن السجن تنقذ سيدة مبتورة القدم وأب لخمسة أطفال

التعليم العالي: دراسة لاستحداث تخصصات جامعية جديدة

السبت، 12-11-2022 04:28 م

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

WhatsApp Image 2022-11-12 at 3.26.35 PM


الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك بأنّ كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب نكهات سجائر إلكترونية (جوس) بعدد (2850) عبوة، بالإضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية عدد (3150)، والتي تم ضبطها أثناء التفتيش الدقيق لشاحنة قادمة للمركز ومحملة (بالمواد الغذائية) المخبأة بطريقة فنية محكمة.اضافة اعلان


من جانبه أشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بالجهود الكبيرة والكفاءة التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمميزة، مشيراً إلى أن دائرة الجمارك تعمل باستمرار لتحسين وتطوير أداء كوادرها العاملة في كافة المواقع ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، وتبذل كافة الجهود والطاقات لمكافحة التهريب والغش التجاري؛ لتحقيق أهداف الدائرة والتي من ضمنها حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من المواد المغشوشة والمقلّدة.

يُشار إلى أن هذه الأنواع من السجائر غير مطابقة وغالبًا ما تكون مقلّدة ومغشوشة، بالتالي تحتاج إلى فحوصات مخبرية من قبل المواصفات والصحة والجهات المختصة لإحتوائها على مواد ضارة وسامة تؤثر على صحة وسلامة المواطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 2

وفاة اثر انقلاب شاحنة في الزرقاء

www

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية وتفتتح مهرجان حرف لذوي الاعاقة

1120221020114818737579

عجلون: مطالب بتحسين البنى التحتية للطرق المؤدية إلى المشاريع السياحية

5202214112817682174251

بوشة: لا نقبل العضوية بنقابة صالونات التجميل إلا بعد خبرة 4 سنوات

1120228184426773434888

مدير الامن العام يلتقي السفير السوداني في عمَّان

يؤي

رشا أبو شخدم تفوز في جائزة الملك عبدالله الثاني

أخبار متعلقة
20190609100440440

الدوريات الخارجية تدعو السائقين إلى تفقد إطارات مركباتهم

469312_1_1663751894

تقرير الخبرة يكشف سبب انهيار عمارة اللويبدة

1658146706520

13.6 مليار دينار موجودات "صندوق الضمان" في نهاية الربع الثالث من 2022

FfLHv1BX0AAzFVr

الخصاونة يفتتح مشروع توسعة مركز سميح دروزة للأورام

306844110_421784776791370_6023848844931982690_n

السير تتعامل مع تعطل خلاط باطون بمنطقة اليرموك في عمّان

WhatsApp Image 2022-10-16 at 9.31.49 AM

إعادة فتح الطريق الملوكي في البترا