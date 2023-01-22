المواصفات والمقاييس تتعامل مع 55 طنّاً من الذّهب والفضّة خلال العام 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أن كوادر مديريّة المصوغات فيها تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من (42) طنّا من المصوغات الذّهبيّة، وأكثر من (13) طنّاً من المصوغات الفضّيّة.

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وبيّنت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير بأنه تم دمغ (10311) كغ من المصوغات الذهبيّة المشغولة محليّاً و(6641) كغ من المصوغات الذهبيّة المشغولة المستوردة في حين تمّ فحص ( 25327) كغ من السّبائك الذّهبيّة المستوردة.



وأضافت أنّ المؤسّسة دمغت ما يزيد عن (7564) كغ من المصوغات الفضيّة المشغولة، وفحصت ( 5450) كغ من السّبائك الفضيّة المستوردة.



وقالت المهندسة الزّهير إن الكوادر التفتيشيّة زارت (371) منشأة للمصوغات ضمن (96) جولة تفتيشيّة شملت جميع محافظات وألوية المملكة. كما تم التعامل مع 1058 بيان جمركي تضمن مصوغات مستوردة.



