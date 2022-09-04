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الأحد، 04-09-2022 10:32 ص

المواصفات والمقاييس تحذر من ممحاة في الأسواق تسبب السرطان

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الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، إن بعض أنواع ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة الـ (فتاليت) المسرطنة بنسب عالية.اضافة اعلان


وتابعت أنه سيكون هناك إجراءات فورية خلال أسبوع لنشر صورها وسحبها من الأسواق الأردنية.

وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون الرقابية في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المهندسة وفاء المومني إنه تم رصد بعض أنواع ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة فثاليت المسرطنة بنسب عالية.

وأكدت المومني أنه سيتم عمل اجراءات فورية خلال أسبوع بعد التأكد من سلامة جميع أنواع المحايات وتحديد الأنواع غير الصالحة للإستخدام ونشر صور هذه الأصناف وسحبها من الأسواق.

وبينت المومني أنه تم عمل عدة فحوصات فنية لجميع أصناف المحايات المنتشرة في الأسواق حيث تبين وجود مادة كيميائية لبعض الأصناف كمادة مسرطنة ولها أثار سلبية على الأطفال وتستخدم لمنح الليونة للبلاستيك.

وأضافت أن هذه المادة تواجدت بنسب عالية ببعض الأصناف ، حيث تم رصد هذه المادة بنسبة 20% ببعض الأصناف والتي من المفروض أن تكون بنسبة واحداً بالألف كحد أعلى.

 




 

 


 

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