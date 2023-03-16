الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: أدوية التنحيف ليست حلاً لإنقاص الوزن

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

الذهب يهبط عالمياً متأثراً بازمة القطاع المصرفي

المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد السبت القادم

زلزال بقوة 5,2 درجة في إندونيسيا

السلفادور.. نقل ألفي سجين إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين

لليوم الـ 31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة ضد الاحتلال

الأمم المتحدة: 39 شاحنة مساعدات دخلت سوريا عبر تركيا

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 16-03-2023 10:53 ص

الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

وزارة المياه والري


الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري محمد النجار، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن إعادة هيكلة جميع مؤسسات القطاع بما يضمن رفع سوية الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات.

اضافة اعلان


وقال النجار في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، اليوم الخميس، إن الاستراتيجية اعتمد في تطويرها على الاستفادة من الدروس والتجارب التي مر به القطاع، بحيث استندت على مجموعة من الأسس التي تلبي متطلبات الأمن المائي الوطني.


وأضاف أن الاستراتيجية اعتمدت على المصادر المتوفرة والمستقبلية ضمن السيادة الوطنية الأردنية مثل مشروع الناقل الوطني والذي سيكون اردنياً بامتياز، وبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني وتغييرات المناخ، وإصلاح قطاع المياه باتباع نهج وظيفي موجه بالنتائج.


وتابع أن الاستراتيجية تتضمن إدارة المؤسسات بشكل كفؤ من قبل قادة وموظفين مؤهلين، وزيادة الاستفادة من الحلول التكنولوجية والمبتكرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والشراكة في المشاريع، والعمل على تحقيق التزويد المستمر للمياه، ورفع مستوى رضا العملاء، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتحديث مواصفات ومتطلبات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة بما يتيح زيادة الكميات وتحسين نوعيتها.


وبين إن الاستراتيجية تضمنت تحسين عملية تزويد مياه الري، والحفاظ على الأحواض المائية ومحاربة الاستخدامات غير المشروعة للمياه بكافة أشكالها والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع المياه والتركيز على دور المياه في التكامل بين المياه والبيئة والطاقة والغذاء.


وأشار النجار إلى أنه سيتم لأول مرة التنسيق والعمل المشترك مع الجامعات الأردنية في إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بنشاطات القطاع ضمن إطار برنامج (أكاديمي) لهذه الغاية، حيث سيتم العمل على مأسسة هذا التعاون من خلال استحداث وحدة ادارية غايتها التنسيق وتقديم الدعم للأبحاث العلمية في مجال المياه والصرف الصحي.


وقال النجار إن الاستراتيجية الوطنية للمياه جاءت تتويجاً لمجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها وزارة المياه والري مؤخراً والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للمياه، فقد تم إقرار استراتيجية الِفاقد من المياه والتي حددت هدفاً رئيساً بتخفيض الفاقد بنسبة 2% سنويا لتصبح 25% بحلول 2040 بدلاً من 52 % حالياً، كما تم إقرار سياسة الاستدامة المالية لقطاع المياه والتي هدفت الى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة بحلول 2029 اعتماداً على زيادة كفاءة استخدام الطاقة والتي تشكل حوالي 45% من تكاليف التشغيل، والتوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد وزيادة الإيرادات.


وأضاف أنه تم تحديث العديد من الانظمة والسياسات المرتبطة بقطاع المياه والتي من شأنها تطوير الأداء وتستجيب للمتغيرات المتسارعة في كافة المجالات. وبين أن الوزارة ستستمر بتطوير ما يلزم من الانظمة وسياسات القطاع والتي تحكم عمليات التشغيل والصيانة والعلاقة مع المستفيدين والشركاء كلما كان ذلك ضرورياً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جمعية البنوك

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

23

الأردن يشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية

11-4-1543x1157

الشمالي يوجه للإسراع بإجراءات إقامة المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابة بتصادم 5 مركبات على طريق جرش - عمان

320231321174112982397

جامعة مؤتة تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان

M63A2668

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 116 مليون م3

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-02-28 at 1.34.48 PM

ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية

444444444444444444444444444444444444

بعد شفائه من كورونا.. العسعس تحت القبة

1632735263234

حبس 4 موظفين حكوميين بتهمة الفساد

covid-home-test-uae (1)

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

WhatsApp Image 2023-02-18 at 1.55.09 PM

المياه: ضبط 3 اعتداءات في مأدبا

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء