المياه : الهطولات ترفع الموسم المطري الى 74 % والسدود الى 140,5 مليون متر مكعب

الوكيل الاخباري-

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قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الأربعاء 20/3/2024 الى ما نسبته 74% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 90% وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 140,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48,7% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في مادبا خلال 24 ساعة بلغت 27 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غالبية مناطق المملكة.