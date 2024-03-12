الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 12-03-2024 03:56 م

وزير المياه يلتقي مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA

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الوكيل الإخباري - التقى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA سويونك كيم بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وبحث معها أوجه التعاون المشترك والمشاريع المنفذة والممولة من الوكالة الكورية. اضافة اعلان


واستعرض أبو السعود الجهود التي يبذلها قطاع المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها ومتلازمة الطاقة والمياه والتي تعد من ابرز التحديات التي يواجهها الأردن مثمنا الدعم الكوري والمتواصل خاصة في تنفيذ مشاريع تحسين التزويد المائي ورفع كفاءة أنظمة التزويد. 

وأعرب وزير المياه والري عن تقدير الحكومة الأردنية من خلال وزارة المياه والري /سلطة المياه وامتنانها للدعم المتواصل من الجانب الكوري لقطاع المياه خاصة المشاريع الممول من الوكالة الكورية .

 




 

 


 

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