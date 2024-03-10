المياه تستكمل حملتها للتدريب على السباكة لذوي الإعاقة في دير علا

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري سلطة المياه من خلال شؤون الاعلام والاتصال في منطقة دير علا في الأغوار الوسطى وبالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا وجمعية السباكات الرائدات النسائية التعاونية دورة تدريبية على أعمال السباكة المنزلية لذوي الإعاقة.

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وعقدت الدورة بحضور مدربين متمرسين وبإشراف رئيسة الجمعية تهاني الشطي ضمن مشروع نساء قياديات بلا حدود الذي يهدف إلى تأهيل فئات من ذوي الإعاقة وبشكل خاص الأشخاص المكفوفين، وذوي الإعاقة، والنساء والشباب على أساسيات السباكة.



وعرضت المدربة الشطي الأساليب الحديثة في مجال الصيانة وتم تعريف وتدريب الفئة المستهدفة على كيفية استخدام أساسيات السباكة في المنازل وأماكن العمل وكيفية التعامل معها بحرفية ومهنية تضمن اتباع إجراءات الصيانة الصحيحة المنزلية التي تقلل من الهدر المائي وتضمن المحافظة على المياه للاستخدامات المختلفة طويلة الأمد.



وعبر المشاركون عن امتنانهم للجهات الداعمة وفرحهم بإتقان مثل هذه المهارات حيث قام المتدربون المستفيدون من البرنامج بالتطبيق العملي على مهارات السباكة من فك وتركيب الحنفيات وغيرها من أساسيات السباكة.