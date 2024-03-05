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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 05-03-2024 09:36 ص

وادي الأردن تعقد ورشات تدريبية حول تشغيل وصيانة شبكات الري لتقليل الفاقد المائي

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الوكيل الإخباري - عقدت سلطة وادي الأردن وبالتعاون مع مشروع حوكمة المياه والممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) سلسلة من الدورات التدريبية في مجال تشغيل وصيانة شبكات مياه الري للعاملين في هذا المجال في كل من سلطة وادي الأردن وجمعيات مستخدمي المياه.

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وتتضمن هذه الدورات أجزاء نظرية وأخرى تطبيقية لتأكيد مفاهيم المعرفة العملية للمشاركين.

 

وشارك في هذه الدورات 36 مشاركاً من كافة مديريات وجمعيات مستخدمي المياه والتي تهدف الى اكتساب المشاركين المعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتشغيل وصيانة أنظمة الري بطرق وأدوات صحيحة لرفع أداء هذه الأنظمة والمحافظة عليها وتقليل الفاقد المائي وكذلك التكاليف التشغيلية لها.

 




 

 


 

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