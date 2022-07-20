المياه تنظم محاضرة توعوية للتعريف بمخاطر الواسطة والمحسوبية

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية للتعريف بمخاطر الواسطة والمحسوبية على المجتمع، وذلك ضمن حملة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد "بكفي واسطة ومحسوبية".



وأكد مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الإعلام والتوعية، عمر سلامة، أن جميع التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد، وتحتاج إلى جهد وطني وشعبي لمحاربة هذه الآفة.



وأضاف أن الوزارة، والمؤسسات التابعة لها، تبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة والتعريف بآثارها السلبية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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